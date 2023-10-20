 

Японские химики открыли “зеленую” альтернативу кобальту в литиевых аккумуляторах

20.10.2023, 13:55, Разное
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Японские химики последних лет посвятили значительные усилия изучению замены кобальта в литиевых аккумуляторах, чтобы уменьшить их негативное влияние на окружающую среду и сделать эти устройства более устойчивыми. Их последние исследования и эксперименты привели к открытию новой “зеленой” замены, которая может полностью изменить отрасль энергетики.

Кобальт является неотъемлемым компонентом в большинстве литиевых аккумуляторов, включая те, которые используются в электромобилях и портативных электронных устройствах. Однако его применение вызывает определенные проблемы, так как он является дорогим, относительно редким и его добыча может приводить к серьезному экологическому разрушению.

Результаты исследований японских химиков впечатляют. Они разработали новый состав, который полностью заменяет кобальт в литиевых аккумуляторах. Более того, новый состав демонстрирует лучшую производительность и эффективность в сравнении с традиционным аккумулятором на основе кобальта.


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