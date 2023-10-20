 

Во Владивостоке заплодоносила яблоня, к которой прикоснулся Ким Чен Ын

20.10.2023, 13:33, Разное
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Жительница Владивостока Мария Ян в интервью газете «Приморские вести» рассказала об уникальном событии в ходе визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына. 

В сентябре этого года северокорейский лидер в ходе официального визита в РФ посетил космодром «Восточный», 

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Юрия Гагарина, Дальневосточный федеральный университет, Приморский океанариум, провёл рабочие встречи с президентом России Владимиром Путиным, главами Минобороны и Минприроды – Сергеем Шойгу и Александром Козловым, губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и другими высшими должностными лицами.

В один из последних дней пребывания во Владивостоке Ким Чен Ын попросил показать ему, как живут обычные россияне. Давно известно, что глава северокорейского государства на родине любит инкогнито ходить в народ и узнавать, что думают о жизни в стране и политике простые корейцы. Северокорейского лидера отвезли на окраину города, где он гулял по частному сектору. Необычного гостя в этих местах заметила хозяйка одного из домов.

«У нас на районе много бандитов, поэтому в каждом дворе есть большая собака. Все лают с утра до ночи, а тут вдруг на улице воцарилась гробовая тишина, мой Бандит вообще сорвался с цепи и куда-то залез под кровать, – сказала женщина. – Я увидела возле калитки какую-то важную делегацию. Думала: будут агитировать или может гречку привезли, масла подсолнечного. Но они все оказались азиатами, а одного я даже по телевизору видела».

Мария была удивлена тем, что её скромную обитель посетил глава не района, а ядерного государства. Хозяйка показала гостю свой огород и фруктовые деревья в саду. Ким Чен Ын остановился у засыхавшей яблони и поинтересовался, какой урожай она даёт. В ответ пенсионерка сказала, что уже несколько лет дерево не плодоносит, а сама она пишет письма в коммунальные службы с просьбой его выкорчевать. 

«Не рубите его. Нашу страну тоже много паразитов хотят убрать с карты мира, но концепция чучхе помогает нам жить и развиваться», – прикоснувшись рукой к яблоне, произнёс глава КНДР. 

Высокие гости уехали, а уже через месяц на дереве появились большие красные яблоки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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