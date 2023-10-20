 

Увела у Бузовой: сияющая Загитова рассекретила красавца-партнера

20.10.2023, 13:30, Разное
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Популярная фигуристка известна своей высокой технической сложностью и энергичными выступлениями. Ее программы часто включают сложные элементы, такие как тройной аксель и двойной лиценз. Алина Загитова является одной из самых талантливых и успешных фигуристок своего поколения.

Многие поклонники удивляются, как юной фигуристке удается так отлично держаться на льду. Как сообщает RT, все дело в актерском мастерстве Алины Загитовой. По словам фигуристки, благодаря занятиям по перевоплощениям она начинает лучше понимать себя.

Сейчас чемпионка активно развивается не только в спорте, но и в социальных сетях. Она ведет свой микроблог, который собрал многочисленную аудиторию поклонников. На своей странице девушка делится новостями своей жизни. Так, сияющая Алина Загитова рассекретила своего красавца-партнера, которого она увела у Ольга Бузовой.

Стоит отметить, что Дмитрий Соловьев выступал вместе с популярной телеведущей в одном из сезон передачи “Ледниковый период”. А сейчас спортсмен принимает участие в ледовом шоу Татьяны Навки “Аленький цветочек” вместе с Алиной Загитовой.

Фигуристка опубликовала видеозаписи с минувшей тренировки. на которых показала отрывки их танцевальной программы с партнером. Кроме того, на одном из видео Дмитрий Соловьев и Алина Загитова обратились к поклонникам и пригласили их на шоу, которое пройдет 22 октября в Уфе.

К слову, на днях Общественная Служба Новостей рассказали, что Алина Загитова может стать послом Игр БРИКС в Казани. По словам чиновника, на данный момент он вместе с Загитовой работает над проектом открытия школы фигурного катания в Казани.

Ранее “Дни.ру” писали, что врач оценила часть тела Загитовой.


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