ERR – венгерским болельщикам грозит штраф за брошенный в мусорный бак флаг Украины

Вильнюсская окружная прокуратура обратилась в суд с требованием признать двух футбольных болельщиков из Венгрии виновными в порче флага Украины. Как передаёт ERR, мужчины в состоянии алкогольного опьянения сорвали флаг Украины с фасада одного из зданий в Вильнюсе и бросили его в мусорный бак. Венграм грозит наказание в виде штрафа.



AP

Вильнюсская окружная прокуратура обратилась в суд с требованием признать двух футбольных болельщиков из Венгрии виновными в порче флага Украины. Как передаёт ERR, досудебное расследование было начато после того, как поздно вечером 15 октября двое граждан Венгрии, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, сорвали флаг Украины с фасада одного из зданий в Вильнюсе, бросили его в мусорный бак на глазах у других людей и плюнули на него. Мужчины были задержаны после того, как прохожие сообщили об их действиях в полицию.

В ходе расследования выяснилось, что 26- и 36-летний иностранцы приехали в Литву, чтобы посмотреть отборочный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Литвы и Венгрии. Они так и не смогли объяснить, зачем сорвали украинский флаг.

Учитывая полученные в ходе расследования данные, а также то, что граждане Венгрии признали свою вину и чистосердечно раскаялись, прокурор обратился в Вильнюсский городской районный суд с ходатайством об окончании производства по уголовному делу, требуя признать иностранцев виновными в осквернении флага иностранного государства и назначить им наказание в виде штрафа.

Как напоминает портал, футбольный матч между Литвой и Венгрией завершился со счётом 2:2. В первом тайме хозяева сенсационно забили два безответных мяча, но после перерыва гости смогли уйти от поражения. Венгрия, набрав 14 очков в 6 играх, лидирует в группе G. Литовцы, у которых 6 очков после 7 встреч, занимают четвёртое место.

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