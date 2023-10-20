Мнение: Как Хрущёв мог спасти экономику СССР

Ельцина, Гайдара и Чубайса винят в обесценивании советских рублей. Любить этих проамериканских политиков сложно, но всё же конкретно тут они невиновны. Советские рубли обесценили Хрущёв и Брежнев, так что Горбачёву уже докладывали, что на один рубль у населения приходится товаров… всего лишь на 12 копеек, то есть в 8 раз меньше, чем они хотели бы купить. Лежит допустим, на витрине пара хороших сапог за 60 рублей, а перед витриной стоят 8 человек, и у каждого по 60 рублей в руках. Единственный способ разрешить этот дисбаланс — поднять цены в 8 раз.

Дальше. СССР распался по ленинско-сталинским законам и границам — где вожди закладывали мины, там и рвануло. Опять-таки, я не защищаю Горбачёва, медаль Свободы ему американцы вручили за реальные заслуги перед США. Однако я сомневаюсь, что даже у решительного и патриотического лидера, окажись он в 1985 году на месте Горбачёва, было много шансов остановить распад страны. Пришлось бы воевать, а война — это деньги, а денег в советской казне уже не было, доходы с расходами категорически не сходились. Как говорят шахматисты, цугцванг.

В 1992 наша великая страна распалась, половина рублей оказалась за рубежом, республики тут же отправили советские рубли обратно в Россию, чтобы поменять на валюту или товары. Это нехитрый маневр украинцев с грузинами автоматически обесценил рубль ещё вдвое.

Вот и считаем: в 1992 году рубль должен был обесцениться в 8 раз из-за дефицита товаров и ещё в 2 раза из-за прощального фокуса отделившихся осколков, итого в 16 раз. В реальности примерно так и вышло — только ещё хуже, так как гениальными экономистами младореформаторы не были, так как в стране был бардак, и так как естественная инерция процесса запустила самоподдерживающийся инфляционный процесс (ссылка).

Главным виновником обесценивания рубля следует считать Хрущёва. Советская плановая экономика представляла собой модернизированную версию древнеегипетской, когда фараон, обладая абсолютной властью, лично указывает, сколько киккаров риса сеять на каком участке, и куда потом урожай распределять. У этой системы, так называемого «азиатского способа производства», есть плюсы — к примеру, возможность направить огромные ресурсы на амбициозные проекты типа полёта Гагарина в космос или строительства пирамид. Но в целом плановая экономика неэффективна, так как подавляет частную инициативу, запрещая условному председателю колхоза самостоятельно решать, что именно выращивать на своей земле.

Получается забивание гвоздей микроскопами: крестьян, рабочих и инженеров социалистическая экономика использует как дрессированных обезьян, которые должны бездумно выполнять приказы высокого начальства, причём безо всякой выгоды для себя. В древнем мире, когда всё население Египта составляло менее 3 млн человек, система была неплоха. В мире современном — уже нет. Принудительный труд проигрывает свободному труду со свистом, поэтому разница в уровне жизни между соцстранами и капстранами составляла 10 и более раз.

Иосиф Сталин был достаточно трезвым человеком, чтобы понимать проблему неэффективности СССР. При этом, будучи фанатиком, отказаться от марксизма он не мог — тем более что попытка вернуться к здоровому капитализму подвергла бы риску его личную власть. Поэтому он принял единственно рациональное с точки зрения циника решение — конкурировать с Западом, наглухо закрыв границы и до упора понизив уровень жизни подданных. Русский народ в итоге страдал так, как не страдал за предыдущие 300 лет правления Романовых, но зато советская экономика работала в плюс.

Никита Хрущёв был уже нормальным правителем. В отличие от абсолютно равнодушного к человеческим страданиям Ленина и варварски-свирепого Сталина, слесарь Хрущёв пытался сделать жизнь советского народа хотя бы сносной. Хрущёв начал покупать еду у капиталистов, остановив тем самым страшную череду опустошительных голодовок, также он развернул масштабное строительство жилья для простых людей и провёл ещё несколько аналогичных реформ. В этот-то момент и был подписан приговор СССР: даже хрущёвско-брежневский уровень жизни, несуразно бедный по нынешним меркам, развитый социализм уже не тянул. Хрущёв начал печатать деньги и создавать пирамиду долгов, которая в итоге похоронила сначала экономику СССР, а потом и сам Советский Союз.

Идеальным вариантом выхода из ловушки 1917 года был бы для нас китайский сценарий. Если бы в 1957, сразу после полёта Спутника, Хрущёв произнёс знаменитое «Обогащайтесь!» и включил бы в СССР капитализм, сейчас мы, вероятно, жили бы под красным флагом, но в советских границах, с высокими зарплатами и с промышленностью больше американской. К сожалению, редкие попытки свернуть на капиталистические рельсы в СССР душились вскоре после старта.

Вместе с тем, был у Хрущёва и компромиссный вариант — построить ущербный, поражённый марксистскими идеями капитализм, который внешне выглядел бы торжеством коллективизма, а на практике представлял бы собой разновидность рыночной экономики.

Для этого Хрущёву вообще не надо было произносить слово «капитализм». Ему надо было аккуратно отменить всего лишь одну ленинскую формулу (ПСС, изд. 5, том 36, стр. 481):

…величайшим искажением основных начал Советской власти и полным отказом от социализма является всякое, прямое или косвенное, узаконение собственности рабочих отдельной фабрики или отдельной профессии на их особое производство, или их права ослаблять или тормозить распоряжения общегосударственной власти…

При Сталине всё было, как в древнем мире: заводы владели рабочими, а колхозы владели колхозниками. Для решения 95% экономических проблем достаточно было сделать наоборот: разрешить рабочим владеть производствами, артельщикам — владеть артелями, колхозникам — владеть колхозами. Цены при этом, разумеется, тоже следовало отпустить, так право собственности без права определять цену на свой продукт — это насмешка, имитация, не более того. Одного этого шага было бы достаточно, чтобы советская экономика, пользуясь преимуществами низкого старта, начала стремительно развиваться и богатеть.

В историческом СССР сельское хозяйство было в глубочайшем запустении, так как государство отбирало у колхозников весь урожай. Если бы колхозникам разрешили продавать урожай на рынках и оставлять выручку себе, буквально за несколько лет появилась бы масса богатых колхозов, в которых народ впахивал бы на совесть, зная, что получит справедливую оплату своего труда. Аналогичным образом оживилось бы и производство, так как у директоров появился бы стимул работать хорошо.

Похожим образом можно было бы реорганизовать и сферу услуг: выделять, к примеру, столько-то помещений в районе под кафе, парикмахерские и магазины, а потом передавать их в долгосрочную аренду трудовым коллективам.

Получилось бы хуже, чем в настоящих капстранах, так как коллективы подавляли бы энергию способных одиночек, однако снижение КПД было бы уже относительно небольшим. Экономика работала бы с эффективностью в 80% от возможного, а не с эффективностью в 10%, как это было в СССР.

К сожалению, Никита Хрущёв ничего подобного не сделал, предпочтя вместо этого ставить эксперименты с кукурузой и прочими сугубо второстепенными вещами. Мы сыграли незавидную роль отрицательного примера и, глядя на наш провал, Дэн Сяопин провёл в 1978 году в Китае те реформы, которые Хрущёв и Брежнев не решились провести в СССР.