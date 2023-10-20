Мнение: Пацифист?

Почитал блогера Медведева, трудоустроенного зампредом Совбеза России.

Очень удивился. ПОтому что в свежем тексте он предстал отъявленным пацифистом, а не тем, кем его пытаются представить враги, не ястребом войны.

Потому что только пацифист мог написать, к примеру, такие строки:

«Байден назвал «разумной инвестицией» деньги, которые должны быть истрачены на смерть других людей вдали от США. Речь идёт о приобретении дополнительного оружия на десятки миллиардов для Украины и Израиля».

«Инвестиции в смерть ненужных людей – это разумно и хорошо. Тут нет слов. Это за гранью добра и зла. И это не просто деменция старого придурка, а вся философия их государственной жизни на протяжении столетий».

«Выход за буйки идеологического тренда уже прямо наказуем на Западе. Выражать соболезнования израильтянам можно, а палестинцам – нет. Их не должно быть жалко. Они там все типа террористы и пусть умирают тысячами. Дети, женщины, старики – просто расходный материал».

«… количество поставленного оружия рано или поздно перейдёт в качество. Осколочно-фугасные, кумулятивные, зажигательные и объёмно-детонирующие заряды превратятся в заряды ядерные…».

Цитаты отсюда

В общем, задумался. Дмитрий Медведев – он кто? Все-таки пацифист? Или наоборот?

Фотография очень мирного Дмитрия Медведева с бронзовой девушкой отсюда

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