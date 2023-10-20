Мнение: О жёстком разочаровании для Украины… По усам текло, в рот не попало?

Ну что тут скажешь…

Америка умеет грамотно «кидать» недавних партнёров. Очень грамотно.

Президент США Джо #Байден сдержал обещание, данное президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он и правда запросил 100 млрд долл. у Конгресса на помощь Украине, Израилю, Тайваню — и на решение прочих вопросов. Но украинцам рано радоваться. Потому «колесо генотьбы» работает неотвратимо.

Оказание #США помощи Израилю и Украине — это инвестиция, которая поможет обеспечить безопасность будущих поколений, заявил президент США Джо Байден в обращении к нации. «Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды для американской безопасности на протяжении поколений», — сказал он (цитата по CNN). Ибо если США прекратят поддержку обоих государств, то поставят под угрозу своё мировое лидерство, а также свои ценности и альянсы.

А вовсе не украинскую свободу или, скажем, жизни украинцев. Те, по сути, расходный материал для достижения Америкой своих целей. Вот что фактически сказал Джо Байден американцам. И украинцам тоже: имеющий уши…

Ладно, об этом даже мидовская дива Мария Захарова уже раструбила.

Но крайне интересное даже не в этом. И даже не в том, что 60 млрд долл. в расчёте на год выглядит не запредельной суммой: по данным Fox, с начала 2022 года по конец августа-2023 Штаты израсходовали уже 101,19 млрд долл. на помощь Киеву, в первую очередь — военную. Вот что важно.

«Ожидается, что в пятницу Джо Байден попросит 105 млрд долл., включая 60 миллиардов «для Украины», бо́льшая часть которых пойдёт на восполнение запасов оружия, которое #США предоставили Киеву ранее», — говорится в сообщении АВС. А на поддержку боеспособности ВСУ в предстоящие сложные месяцы, соответственно, отправится меньшая часть. То есть, выгоду получит американский ВПК, и котировки его лидеров снова подрастут, на радость блогеру «ПростоПаше». Тогда как украиснским военным снова поступит шиш с маслом рекомендация экономить снаряды и беречь технику.

Тем более, что Израилю тоже нужна помощь.

А вот у камлающих на Holy Biden можно и спросить:

— Ну что, сынку, сильно помогли тебе твои ляхи американцы своей сотней миллиардов долларов?

И много ли украинских военных, не считая пленного спецназовца, сумели таки войти в #Крым?

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