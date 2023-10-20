Рупор кремлевской пропаганды: Останки Клещеевки. Октябрь 2023

Останки поселка Клещеевка, за который бои продолжаются уже несколько месяцев. Почти все село сравняли с землей. Осталось лишь пара-тройка еще не до конца уничтоженных остовов зданий.

В Андреевке идентичная картина. Бои на линии Клещеевка-Андреевка-Курдюмовка продолжаются. Противник не оставляет попыток прорваться через линию железной дороги и взять Курдюмовку.

Собственно, вот за эти руины замес и идет.

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