Узнали количество клеток в головном мозге

В самом глубоком уголке нашего существования скрывается сложнейшая система, знакомая многим, но до конца неизведанная — человеческий мозг. Магия этого удивительного органа привлекает внимание не только неврологов и психологов, но и миллионы любопытных умов по всему миру. Однако, помимо общих знаний о его строении и функционировании, еще остается множество загадок, одной из которых является вопрос о количестве и разнообразии клеток, составляющих эту невероятную структуру.

Внимательные исследователи мозговой ткани провели анализ, чтобы определить, сколько типов клеток на самом деле находится внутри этого важнейшего органа. И вот, их расчеты завершены, раскрывая нам множество разнообразных клеток, каждая из которых выполняет свою функцию.

В их работе, опубликованной в престижном научном журнале Nature, перечислены более 1 000 разных типов нейронов и глиальных клеток, которые, совместно работая, создают всю сложность и функциональность мозга. Каждая из этих клеток обладает своими уникальными формой, структурой и функцией, специализируясь на выполнении определенных задач.