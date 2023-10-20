Ушедшего на небеса лидера группы “Король и Шут” не оставляют в покое

В конце девяностых группа “Король и Шут” стала одной из известнейших не только в России, но и за рубежом. На их песнях выросло не одно поколение. Лидерами группы были Михаил Горшенев и Андрей Князев, имеющие псевдонимы Горшок и Князь.

Как известно, популярный гитарист группы покинул сей мир в 2013 году. Для поклонников коллектива новость стала по-настоящему внезапной. Многие до сих пор не могут поверить в то, что Михаила Горшенева больше нет. С уходом лидера группы прекратила свое существование и она сама.

Стоит отметить, что ушедшего на небеса лидера группы “Король и Шут” не оставляют в покое. Недавно вышел сериал, посвященный истории музыкального коллектива. Правда, вдова Горшка бросила камень в огород режиссера — что он абсолютно не так представил Михаила Горшенева, мол, неточно были расставлены акценты.

Как сообщает Neva.Today в начале ноября свои двери откроет выставка, посвященная группе “КиШ”. Особое внимание будет уделено Михаилу Горшеневу. Как уверяют организаторы, зритель сможет увидеть личные вещи лидера музыкального коллектива. Также они подготовили зал с работами отечественных концептуалистов и постмодернистов.

Ранее “Дни.ру” писали, что режиссер сериала “Король и Шут” ответил на заявления вдовы Горшка.