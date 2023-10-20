 

МТС оцифровывает утраченный ” ачанский городской пейзаж”

20.10.2023, 11:25, Разное
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Мобильный оператор МТС в своей последней инициативе взял на себя миссию оцифровать и сохранить культурное наследие затерянного «Ачанского городка». Это историческое поселение находится в далекой тайге, где оно лежит забытое многими. Теперь благодаря передовым технологиям МТС, «Ачанский городок» не только будет сохранен для будущих поколений, но и станет доступным для людей по всему миру.

Проект оцифровки начался с основательного исследования и авторезкого поиска. Команда специалистов, которую МТС собрал, провела полное обследование территории «Ачанского городка», собрав ценные исторические материалы. Этот интенсивный процесс исследования позволил не только определить уникальные артефакты, но и приобщиться к неповторимому духу этого древнего городка.

Оцифровка проходила в несколько этапов. Сначала каждый артефакт был тщательно изучен, проанализирован и благополучно сохранен. Затем весь материал был загружен и обработан командой экспертов из МТС. В ходе этой фазы произошел тщательный отбор и классификация данных, чтобы предоставить пользователю наиболее полное представление об истории и культуре «Ачанского городка».


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