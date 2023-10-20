 

ЧП в Белом доме! – У Джо Байдена пропала вставная челюсть

20.10.2023, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вечером 19 октября служба безопасности президента США была поднята по тревоге – 80-летний американский лидер после дневного сна не смог найти свою вставную челюсть.

Уже через час по подозрению в совершении кражи был арестован садовник Белого дома, однако, по данным телеканала Fox News, к моменту задержания он уже успел продать ортопедическую конструкцию стоимостью 30 тысяч долларов неизвестному мужчине.

– Мы считаем, что за всем этим стоит Трамп. Он лично или его люди вышли на прислугу резиденции президента и устроили эту провокацию. Возможно, челюсть Байдена будет в грядущей предвыборной кампании или для каких-то ритуалов, – сообщил источник канала в руководстве Демократической партии.

Сам Дональд Трамп категорически отверг все обвинения и в очередной раз потребовал проверить действующего президента США на вменяемость.

– Байден в глубоком маразме, думаю, он сам снял свою челюсть и банально забыл, куда её спрятал. Как такой человек может руководить нашей великой страной, если он не может уследить за столь важными в его возрасте предметами? – написал Трамп в своём Twitter.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / МТС оцифровывает утраченный ” ачанский городской пейзаж”

20.10 / Белоусов: пошлины позволяют получить в казну 30–40% дохода экспортеров от девальвации рубля

20.10 / Не Стас и не Намин: настоящее имя потерявшего сына и тещу музыканта выяснилось в полиции

20.10 / Жена Преснякова улизнула из дома на поиски любви: что произошло?

20.10 / Две трети природных территорий Индии заняты инвазивными сорняками

20.10 / Врач-диетолог дала советы по здоровому питанию и стройности во время менопаузы

20.10 / Папы рядом нет: как живут дети Прилучного от Муцениеце

20.10 / Из-за взрыва газового баллона американский авианосец возвращается в порт приписки

20.10 / Обсуждение вопросов защиты интеллектуальной собственности в Минске

20.10 / Состояние воздуха в автомобиле может влиять на развитие опасных болезней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика