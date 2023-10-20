ЧП в Белом доме! – У Джо Байдена пропала вставная челюсть

Вечером 19 октября служба безопасности президента США была поднята по тревоге – 80-летний американский лидер после дневного сна не смог найти свою вставную челюсть.

Уже через час по подозрению в совершении кражи был арестован садовник Белого дома, однако, по данным телеканала Fox News, к моменту задержания он уже успел продать ортопедическую конструкцию стоимостью 30 тысяч долларов неизвестному мужчине.

– Мы считаем, что за всем этим стоит Трамп. Он лично или его люди вышли на прислугу резиденции президента и устроили эту провокацию. Возможно, челюсть Байдена будет в грядущей предвыборной кампании или для каких-то ритуалов, – сообщил источник канала в руководстве Демократической партии.

Сам Дональд Трамп категорически отверг все обвинения и в очередной раз потребовал проверить действующего президента США на вменяемость.

– Байден в глубоком маразме, думаю, он сам снял свою челюсть и банально забыл, куда её спрятал. Как такой человек может руководить нашей великой страной, если он не может уследить за столь важными в его возрасте предметами? – написал Трамп в своём Twitter.

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