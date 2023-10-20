 

Белоусов: пошлины позволяют получить в казну 30–40% дохода экспортеров от девальвации рубля

20.10.2023, 11:17, Разное
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Первый вице-премьер Андрей Белоусов выразил уверенность в том, что механизм гибких экспортных пошлин способен обеспечить дополнительный доход, составляющий от 30% до 40% от выгоды, полученной за счет ослабления курса рубля. Важно отметить, что основной задачей введения таких пошлин является обеспечение защиты внутреннего рынка.

На форуме «Сделано в РФ 2023», Андрей Белоусов пояснил, что при девальвации в размере примерно 30%, что соответствует изменению курса с уровня 73-75 рублей за доллар до 100, изменение цен внутри страны происходит с определенной эластичностью, около 10%. Это означает, что лишь 3% из этой девальвации перекладываются на внутренние цены.

Чтобы снизить скорость этого процесса или, в идеале, полностью устранить его, были введены экспортные пошлины. Андрей Белоусов также подчеркнул, что низкомаржинальные виды экспортной деятельности были исключены из мер по введению экспортных пошлин, учитывая их затраты, связанные с ростом ключевой ставки и другими факторами.

Стоит отметить, что экспортные пошлины вступили в силу 1 октября 2023 года и будут действовать до 31 декабря 2024 года. Они применяются к поставкам за пределы ЕАЭС и устанавливаются на уровне 4-7% при курсе доллара от 80 до 95 рублей. При курсе менее 80 рублей за доллар ставки обнуляются. Следует отметить, что данный механизм не затрагивает такие товары, как пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечное масло, мясо и ключевые экспортные позиции молочной продукции.


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