 

Не Стас и не Намин: настоящее имя потерявшего сына и тещу музыканта выяснилось в полиции

20.10.2023, 11:08, Разное
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Вечером 18 октября в семье музыканта Стаса Намина произошла жуткая трагедия. Родной сын, 30-летний Артем Микоян, и его 84-летняя бабушка Полина Ткаченко (теща Намина) были убиты ударами ножа. Убийцей оказался приемный сын музыканта. По одной из версий, причиной кровавой драмы стали споры о дорогой недвижимости.

Полиция приехала на допрос к 71-летнему лидеру группы “Цветы” к одному из первых. При составлении протокола и выяснились его настоящие имя и фамилия.

Напомним, у многие эстрадных звезд реальные имена отличаются от тех, по которым мы их знаем и любим. Валерия от рождения была Аллой Перфиловой. Маша Распутина – Аллой Агеевой. Дима Билан – Виктором Беланом, София Ротару – Софья Ротарь. Лариса Долина – Лариса Кудельман.

Что же касается Стаса Намина, то по российскому паспорту он – Анастас Алексеевич Микоян. Это его реальное имя. Артист родился в армянской семье. Его отец — Алексей Анастасович Микоян — был военным летчиком. Мать — Нами Артемьевна Арутюнова — музыкант, искусствовед, писатель. Именно ее имя Стас для создания звучного творческого псевдонима и использовал лидер “Цветов” и стал знаменитым Наминым.


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