Жена Преснякова улизнула из дома на поиски любви: что произошло?

Популярная артистка получила широкую известность благодаря “Фабрике звезд”, где заняла почетное третье место. После этого она приняла участие в международном конкурсе “Евровидение”. Сейчас Наталья Подольская одна из самых обсуждаемых и знаменитых артисток в мире российского шоу-бизнеса.

Как известно, в 2010 году успешная певица вышла замуж за Владимира Преснякова. В браке у пары появилось на свет двое детей. Наталья Подольская неоднократно признавалась, что ей очень повезло с супругом. Более того, их союз считается примером для подражания среди звезд российской эстрады.

На днях жена Владимира Преснякова улизнула из дома на поиски любви. Стало известно, что же произошло. В своем микроблоге артистка часто делится с подписчиками подробностями жизни. Так, Наталья Подольская поделилась с аудиторией отрывком клипа на новую песню, где снялась собственной персоной.

Новый хит имеет название “Осень”. Согласно сюжету клипа, звезда ходит по осеннему городу в пышном розовом платье. На съемках она восторженно прогулялась под лучами теплого солнца, чувствуя приближение любви. Трек получился очень красивым и лирическим.

“Осень и любовь где-то рядом”, – поет Наталья Подольская.

Ранее “Дни.ру” писали, что Наталья Подольская обратилась к народу с важной речью.