 

Жена Преснякова улизнула из дома на поиски любви: что произошло?

20.10.2023, 11:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Популярная артистка получила широкую известность благодаря “Фабрике звезд”, где заняла почетное третье место. После этого она приняла участие в международном конкурсе “Евровидение”. Сейчас Наталья Подольская одна из самых обсуждаемых и знаменитых артисток в мире российского шоу-бизнеса.

Как известно, в 2010 году успешная певица вышла замуж за Владимира Преснякова. В браке у пары появилось на свет двое детей. Наталья Подольская неоднократно признавалась, что ей очень повезло с супругом. Более того, их союз считается примером для подражания среди звезд российской эстрады.

На днях жена Владимира Преснякова улизнула из дома на поиски любви. Стало известно, что же произошло. В своем микроблоге артистка часто делится с подписчиками подробностями жизни. Так, Наталья Подольская поделилась с аудиторией отрывком клипа на новую песню, где снялась собственной персоной.

Новый хит имеет название “Осень”. Согласно сюжету клипа, звезда ходит по осеннему городу в пышном розовом платье. На съемках она восторженно прогулялась под лучами теплого солнца, чувствуя приближение любви. Трек получился очень красивым и лирическим.

“Осень и любовь где-то рядом”, – поет Наталья Подольская.

Ранее “Дни.ру” писали, что Наталья Подольская обратилась к народу с важной речью.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / Белоусов: пошлины позволяют получить в казну 30–40% дохода экспортеров от девальвации рубля

20.10 / Не Стас и не Намин: настоящее имя потерявшего сына и тещу музыканта выяснилось в полиции

20.10 / Две трети природных территорий Индии заняты инвазивными сорняками

20.10 / Врач-диетолог дала советы по здоровому питанию и стройности во время менопаузы

20.10 / Папы рядом нет: как живут дети Прилучного от Муцениеце

20.10 / Из-за взрыва газового баллона американский авианосец возвращается в порт приписки

20.10 / Обсуждение вопросов защиты интеллектуальной собственности в Минске

20.10 / Состояние воздуха в автомобиле может влиять на развитие опасных болезней

20.10 / СДВГ увеличивает риск деменции у взрослых

20.10 / Выжить бы… Куда пропал Дмитрий Нагиев?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика