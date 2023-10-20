 

Две трети природных территорий Индии заняты инвазивными сорняками

20.10.2023, 10:30, Разное
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Инвазивные сорняки, представители растительного мира, вышли за пределы огородов и садов, и теперь активно захватывают не только городские просторы, но и природные территории Индии. По последним данным, уже 66 процентов природных уголков этой удивительной страны подверглись вторжению нежелательных неизвестных растений.

Эта неприятная ситуация настолько серьезна, что эксперты говорят о реальном угрозе биоразнообразию страны. Инвазивные сорняки вытесняют местные виды растений, лишая их доступа к свету, воде и питательным веществам, что приводит к непоправимым последствиям. Вредители также изменяют характеристики почвы и оказывают негативное воздействие на окружающую флору и фауну.

Причины такого быстрого распространения инвазивных сорняков в Индии многообразны. В первую очередь, это связано с климатическими условиями: теплое влажное климатическое пятно страны является благоприятным средой для развития этих нежелательных гостей. Кроме того, влияние глобализации и нарушение экологического баланса способствуют интенсификации процесса.


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