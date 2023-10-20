Врач-диетолог дала советы по здоровому питанию и стройности во время менопаузы

Менопауза сопровождается замедлением метаболизма у большинства женщин, что означает, что им необходимо потреблять меньше калорий. Многие видят в этом времени возможность сбросить лишний вес. Врач-диетолог Василиса Пономарева дала советы по продуктам, которые помогут похудеть во время менопаузы, она также обращает внимание на контроль порций, употребление воды и физическую активность.

Лучшие продукты во время менопаузы:

1. Греческий йогурт богатый кальцием и белком является здоровой альтернативой завтраку или обеду. Его можно сочетать с фруктами и миндалем, в котором также много клетчатки и белка.

2. Листовые зеленые овощи, такие как шпинат и листовая капуста, помогают в снижении веса и уровня стресса.

3. Нежирные белки, включая курицу, яйца, чечевицу, киноа и тофу, формируют ощущение длительного насыщения.

Контроль порций:

– Ощущение сытости на длительное время помогает избежать переедания, распространенной причины набора веса.

Употребление воды:

– Вода стимулирует метаболизм, очищает организм и снижает аппетит. Рекомендуется пить 1-2 литра в день.

Движение:

– Помимо правильного питания, важно двигаться. Рекомендуется делать 10 000 шагов в день для поддержания здорового образа жизни и похудения.