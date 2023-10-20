 

Папы рядом нет: как живут дети Прилучного от Муцениеце

20.10.2023, 10:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались три года назад. В тот момент многие сопереживали актрисе, ведь она не скрывала, что отношения завершились не слишком гладко. Впрочем, сейчас у брюнетки все хорошо как никогда. После развода она похорошела, расцвела и стала чувствовать себя царицей собственной жизни. К тому же, совсем без поддержки и помощи артистка не осталась. Двоих детей, Тимофея и Мию, Павел Прилучный и Агата Муцениеце воспитывают совместными усилиями.

В своих социальных сетях актер часто показывает, как проводит время с дочерью и сыном. Не так давно Прилучный снова женился и стал отцом в третий раз, тем не менее ему удалось сохранить связь с наследниками от прошлых отношений. В какой-то момент начало казаться, что бывшие супруги пришли к взаимопониманию, хоть и со скрипом. Но все изменилось пару недель назад, когда Агата Муцениеце вдруг подала на Павла Прилучного в суд из-за алиментов.

Пока одни с любопытством ждут, чем закончатся громкие разборки между известными артистами, другие переживают о том, как в этот момент себя чувствуют себя их несовершеннолетние дети. А теперь стало понятно, что у школьников все замечательно. Как пишет Пятый канал, накануне они вышли в свет вместе со звездной мамой.

Тимофея и Мию заметили в концертном зале “Барвиха Luxury Village”, где состоялась премьера спектакля “Эти свободные бабочки”. Главную роль в постановке сыграла Агата Муцениеце, а наследники, очевидно, пришли ее поддержать. Судя по всему, разгоревшаяся недавно между родителями драма никак на них не повлияла. Между тем Павла Прилучного в данный момент рядом с детьми нет.

Как известно, сейчас звезда “Мажора” вовсю наслаждается отдыхом со своей очаровательной супругой Зепюр Брутян. Ранее “Дни.ру” писали, что актер покинул страну после судебного иска от Агаты Муцениеце. Павел Прилучный уехал вместе с женой в Дубай, и теперь загорает на местных пляжах.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / Собянин подвел итоги благоустройства на юго-востоке Москвы

20.10 / Hill – рейтинг одобрения Байдена почти побил антирекорд

20.10 / FAZ – обещания Берлина поддержать Израиль отдают «политическим мошенничеством»

20.10 / Несмотря на богатство и амбиции, геополитическая роль ЕС весьма ограничена

20.10 / Расходы США не помогут — украинский конфликт нужно решать дипломатически

20.10 / Германия должна держаться в стороне от чужих войн, а не враждовать со всем исламским миром

20.10 / США приносят Германию в жертву ради поддержки Украины

20.10 / Почему развод Климовой и Петренко был неизбежен?

20.10 / “Считал это неприличным”: почему сын стеснялся родства с “тетей Таней” Веденеевой

20.10 / Balkan Insight – австрийские аналитики призывают ЕС не упустить шанс для расширения и реформ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика