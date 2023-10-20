 

Hill – рейтинг одобрения Байдена почти побил антирекорд

20.10.2023, 9:55, Новости дня
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В преддверии выборов рейтинг одобрения действующего президента Джо Байдена остановился на 37% в шаге от антирекорда, тогда как рейтинг неодобрения показал рекордные 58%, делится The Hill результатами недавнего опроса. Среди его участников 45% намерены поддержать переизбрание главы государства, тогда как 43% собираются отдать голос за его основного соперника — Дональда Трампа.


AP

Общий рейтинг одобрения президента Байдена упал до 37% и почти побил антирекорд в 36%, который зафиксировали в июле 2022 года, приводит The Hill результаты последнего опроса CNBC All-America Economic Survey. При этом рейтинг неодобрения главы государства подскочил до рекордных 58%.

Как рассказывает издание, телефонный опрос прошёл 11—15 октября среди 1001 взрослого американца, погрешность составляет 3,1%. На вопрос о своей политической принадлежности 26% опрошенных заявили, что они придерживаются очень или относительно либеральных взглядов, 40% — консервативных, а 28% описали свои взгляды как умеренные.

В том же опросе выяснилось, что рейтинг одобрения экономической стратегии Байдена почти обновил антирекорд и сейчас составляет 32% — всего на два пункта выше, чем в июле 2022 года. В то же время, хотя большинство американцев поддерживают военную помощь Израилю и Украине, внешнюю политику хозяина Белого дома одобряет лишь 31% опрошенных, тогда как 60% её критикуют.

The Hill напоминает, что 80-летний Байден в следующем году намерен побороться за переизбрание на пост президента от Демократической партии. Среди других кандидатов-сопартийцев у него нет сильных соперников, но на пятки наступает 77-летний республиканец Дональд Трамп. Участники опроса разделились: 45% заявили, что проголосуют за Байдена, а 43% поддержали Трампа.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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