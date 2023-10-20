Из-за взрыва газового баллона американский авианосец возвращается в порт приписки
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Флагман ВМС США, авианосец USS Gerald Ford срочно возвращается из Средиземного моря на военно-морскую базу Норфолк.
Причиной прекращения операции американского флота у берегов Палестины стал взрыв баллона с газом, который произошёл в ночь на 20 октября.
– В ходе инцидента никто не пострадал, однако дальнейшее выполнение задач в Средиземном море стало невозможным. Ремонт потребует не менее года, после чего мы будем готов вернуться, – сообщил официальный представитель ВМС США адмирал Роберт Джефферсон.
По информации The New York Times, в связи с неожиданной поломкой американского авианосца, Израиль будет вынужден пересмотреть свои планы по наземной операции в секторе Газа.
– ЦАХАЛ силён, однако без поддержки флота и авиации США против Ирана им не выстоять. Так что либо будут ждать год, пока корабль починят, либо придётся договориться с палестинцами, – рассказал изданию высокопоставленный сотрудник Госдепа США.
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