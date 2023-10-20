 

Состояние воздуха в автомобиле может влиять на развитие опасных болезней

20.10.2023, 9:03, Разное
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Медик Олеся Савельева предостерегает от негативного воздействия на организм воздуха в салоне автомобиля, который может способствовать развитию опасных заболеваний, так как в нем могут содержаться химические вещества, потенциально токсичные для человека. Эти химикаты испаряются из искусственных материалов, используемых для отделки салона автомобиля.

Среди опасных веществ, указанных Савельевой, – оксид углерода, углеводороды, альдегиды, диоксид серы, сажа и бензоапирен. Эти вещества могут негативно сказаться на здоровье и даже способствовать развитию серьезных хронических заболеваний, таких как рак легких.

Специалист также подчеркнула, что автолюбители подвержены высокому риску вдыхания выхлопных газов, что может привести к болезням сердечно-сосудистой системы и неврологическим патологиям.

Для уменьшения риска вредного воздействия важно тщательно проветривать салон автомобиля или использовать фильтрующие устройства. Необходимо помнить, что открытые окна, сквозняки и работающий кондиционер также могут вызвать проблемы со здоровьем. Наиболее распространенной из них является миозит, воспаление мышц, которое может привести к болям и ограничению подвижности.


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