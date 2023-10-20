СДВГ увеличивает риск деменции у взрослых

Исследование, проведенное врачами-неврологами, обнаружило, что взрослые, страдающие синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), подвержены увеличенному риску развития деменции в пожилом возрасте.

Симптомы деменции включают потерю памяти, трудности в выполнении повседневных задач и изменения в поведении, вызванные повреждением или потерей нервных клеток головного мозга. Однако до недавнего времени не было ясно, почему это происходит.

Исследование показало, что вероятность развития деменции у людей с СДВГ почти в три раза выше, чем у тех, кто не страдает от этого синдрома. Исследователи также выявили связь между СДВГ и болезнью Альцгеймера.

СДВГ чаще диагностируется у детей, причем реже встречается у девочек, чем у мальчиков. Однако новое исследование показало, что у взрослых с подобным синдромом риск развития деменции остается высоким, даже при учете других факторов риска, таких как сердечно-сосудистые заболевания.

Исследователи считают, что СДВГ у взрослых может влиять на неврологические процессы, ухудшая способность организма компенсировать потерю когнитивных функций в более позднем возрасте. Эти результаты могут быть полезны для информирования семей и врачей, заботящихся о пожилых людях.