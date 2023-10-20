 

Выжить бы… Куда пропал Дмитрий Нагиев?

20.10.2023, 8:54, Разное
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Популярный артист с самого детства мечтал стать актером театра и кино. На счету у мужчины десятки кассовых фильмов и сериалов. Ему удалось получить признание народа после выхода на экраны ситкомов “Кухня” и “Физрук”. Однако особенно сильно зрителю нравилось то, как Дмитрий Нагиев выполняет функцию ведущего музыкального проекта Первого Канала “Голос”.

Сейчас шоумен является одним из известнейших актеров в российском кинематографе. Одним за другим на него сыпятся предложения о съемках в различных картинах и проектах. Правда, в последнее время поклонники потеряли популярного артиста. Он перестал появляться на экранах, выходить в свет и общаться с аудиторией. Многие задаются вопросом, куда пропал Дмитрий Нагиев.

На днях стало известно о возвращение актера в российский кинематограф. Сейчас он снимается в новом сериале. Дмитрий Нагиев появится в привычном для всех амплуа. Он сыграет роль бывшего заключённого в новом комедийном ситкоме. Съемки ведутся в Петербурге. Правда, как признается артист, на съемочной площадке есть свои трудности, связанные с погодными условиями.

“Когда мы вылезаем из актерских вагончиков и влетаем в кадр при температуре минус два и сносящем ветре, одетые по-летнему, здесь уж, простите, выжить бы”, – цитирует Дмитрия Нагиева телеканал “360”.

Ранее “Дни.ру” писали, что стала известна неприглядная информация о Дмитрии Нагиеве.


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