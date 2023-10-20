 

Ушел знаменитый певец – ему было всего 72 года

20.10.2023, 8:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Многие выдающиеся артисты и их слушатели придерживаются мнения о том, что музыка способна излечить душу и заживить любую сердечную рану. Считается, что творчество может послужить поддержкой человеку даже в самые тяжелые моменты. Однако оно не способно повернуть время вспять и вернуть тех, кого уже нет с нами. Как стало известно, теперь в их числе оказался и знаменитый американский поп-рок-исполнитель Дуайт Твилли.

Известный на весь мир певец ушел вечером 18 октября. Горькая весть поступила от церковной студии города Талса, в которой талантливый артист и любимец публики записал несколько своих композиций. Сообщается, что он покинул нас в окружении близких и супруги Джен, которая была любовью всей его жизни.

Причина, по которой мир потерял такого талантливого и великого в своем деле человека, в сообщении не приводится. Но наверняка известно, что в памяти почитателей, родных, друзей и коллег
Дуайт Твилли
останется выдающимся артистом, настоящим профессионалом и легендой. Вдова известного певца заверила, что у него была замечательная жизнь, которую она будет помнить и чтить.

К сожалению, последние дни оказались для Твилли непростыми. Незадолго до своего ухода, в минувшую субботу, он попал в неприятную ситуацию и сломал ногу. На днях любимец публики жаловался, что чувствует себя не лучшим образом и сообщал, что готовится к операции. Кто бы мог подумать, что это сообщение станет одним из последних, которые оставит после себя исполнитель хита I’m on Fire. А ведь совсем недавно, этим летом, Дуайт Твилли отмечал 72-й день рождения.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / Из-за взрыва газового баллона американский авианосец возвращается в порт приписки

20.10 / Обсуждение вопросов защиты интеллектуальной собственности в Минске

20.10 / Состояние воздуха в автомобиле может влиять на развитие опасных болезней

20.10 / СДВГ увеличивает риск деменции у взрослых

20.10 / Выжить бы… Куда пропал Дмитрий Нагиев?

20.10 / Депутат рассказал о встрече с НЛО в виде пирамиды

20.10 / Календари беременности первобытных женщин,найденные в пещерных фресках

20.10 / “Я как никогда спокоен” – Молодая жена Прилучного утерла нос Муцениеце

20.10 / “Хамить не следует”: оскорбленная Высоцкая ополчилась на россиян

20.10 / Мнение: Путин пошел по стопам Немцова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика