Несмотря на богатство и амбиции, геополитическая роль ЕС весьма ограничена

Несмотря на своё богатство и амбиции, Евросоюз играет весьма ограниченную роль в разрешении крупных конфликтов нашего времени. Как пишет New Statesman, блок разрывают споры в отношении кризиса на Ближнем Востоке, а его влияние в регионе стремится к нулю. Так что сегодня ЕС похож на псевдогиганта из детских книжек, который издалека выглядит угрожающе, но на деле слаб и беспомощен.



AP

Владимиру Путину удалось на какое-то время объединить европейцев в их поддержке Украины, однако Израиль и Палестина разделили сообщество. Как пишет New Statesman, многолетний конфликт между Израилем и пропалестинскими группировками долгое время был одним из определяющих вопросов европейской политики во многих странах ЕС, однако когда на Ближнем Востоке вспыхнула война, европейцы начали яростно спорить друг с другом из-за выбора слов.

Как отмечает автор материала, всё дело в том, что европейская дипломатия заключается в подборе правильных слов в совместных декларациях. Однако это не имеет никакого значения, поскольку настоящая дипломатия делается в других местах.

США — единственная западная держава, имеющая хоть какое-то влияние на израильское правительство. Реджеп Эрдоган предложил своё посредничество. Так же поступил и Владимир Путин. Оба имеют контакты с вовлечёнными в конфликт сторонами. Путин явно выиграет от войны на Ближнем Востоке, которая отвлекает внимание от Украины и видоизменяет её природу, превращая в конфликт между Западом и Востоком.

Контраст между отсутствием реального влияния Брюсселя на Ближнем Востоке и тем заметным местом, которое регион занимает во внутриевропейских дебатах, позволяет сделать вывод о том, что во внешней политике ЕС есть что-то фундаментально неправильное. ЕС зависит от США в военном отношении. Несмотря на свой размер и богатство, он не может поддерживать в одиночку тот поток финансовой помощи, который течёт на Украину. Амбиции ЕС сводятся лишь к созданию единого рынка, таможенного союза, единой валюты и проведению единой сельскохозяйственной политики.

Одним из примеров использования Евросоюзом своей мощи для достижения геополитической цели было введение санкций против России. Эти санкции, конечно, имели эффект, но в конечном итоге нанесли больший вред ЕС, чем Москве.

Для некоторых в Европе подход ЕС к геополитике с использованием «мягкой силы» был изначальной данностью этой организации, а не ошибкой. Это хорошо подходило к относительно мягкому геополитическому климату последних 30 лет, но конфликт на Украине выявил пределы этой геополитики. Некоторые европейские страны столкнулись с большими трудностями в том, чтобы найти баланс между запросами Украины на оружие и сохранением собственного оборонительного потенциала.

Как заключает автор статьи, когда придёт время заключить сделку с Москвой и оплатить огромные затраты на восстановление Украины, единство Европы, скорее всего, даст трещину. Затраты на это в конечном итоге окажутся гораздо выше, чем предполагают текущие оценки. Крупнейшие доноры ЕС, такие как Германия и Нидерланды, будут вынуждены вкладывать в это огромные средства, а многие страны, которые в настоящее время являются чистыми получателями средств из бюджета ЕС, такие как Польша и Венгрия, превратятся в чистых доноров Украины.

«На ум приходят картинки из книжки моего раннего детства — из немецкой детской книжки, вышедшей более полувека назад. Одним из второстепенных персонажей в ней был псевдогигант, который выглядел огромным только издалека, но по мере приближения к нему становился всё меньше. Так вот, Евросоюз — это и есть такой псевдогигант геополитики. Старайтесь не подходить к нему слишком близко», — заключает автор материала.

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