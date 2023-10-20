Расходы США не помогут — украинский конфликт нужно решать дипломатически

Администрация Байдена поступает глупо, добиваясь увеличения помощи правительству Зеленского. Очевидно, что американские власти не имеют конкретного плана по прекращению боевых действий на Украине, который должен начинаться с масштабной дипломатической стратегии, пишет в статье для Responsible Statecraft подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.



AP

Накануне The Washington Post сообщила, что администрация Байдена готовится попросить у конгресса предоставить $100 млрд. Эти средства должны пойти на продолжающийся конфликт на Украине, новую войну в Израиле и потенциальную будущую войну в Индо-Тихоокеанском регионе.

В материале газеты отсутствовала какая-либо оценка того, на что будут потрачены деньги, предназначенные Киеву, или какую достижимую цель они должны выполнить. Причина этого довольно ясна: у американского правительства нет плана, и оно не знает, чего хочет добиться, пишет в статье для Responsible Statecraft подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, политический хаос в Вашингтоне и взрывоопасная ситуация на Ближнем Востоке могут отвлечь внимание общественности от проведения разумной комплексной проверки, необходимой для определения того, имеет ли смысл увеличивать финансирование Украины. Но не требуется глубокого анализа, чтобы понять, что было бы глупо отправлять больше денег и оружия без стратегии прекращения конфликта, которая должна начинаться с дипломатической стратегии, сопоставимой с огромным количеством орудий, ракет и танков, которые Запад уже поставил режиму Зеленского.

Наступление ВСУ, на которое Запад затратил огромные ресурсы, не оправдало возложенных на него ожиданий и обернулось для украинской армии «умопомрачительными потерями» в живой силе и технике. Но, несмотря на очевидный провал, многие в Вашингтоне хотят продолжать вливать в страну деньги, боеприпасы и оружие, отмечает автор статьи.

Администрация Байдена поспешила объявить о размерах пакетов помощи, которые она хочет получить от конгресса, но не стала раскрывать подробностей о назначении этих денег. Заявление властей США о том, что они собираются защищать Украину «столько, сколько потребуется» — это не стратегия, поскольку её невозможно измерить, оценить или даже определить, подчёркивает Дэвис.

На его взгляд, президент обязан объяснить американскому народу, каких конкретных результатов он стремится получить. Без этой информации у жителей стран нет возможности узнать, правильно ли использованы их инвестиции или это просто «колоссальная трата денег впустую».

Если Украина не смогла прорвать российскую оборонительную линию после четырёх месяцев атак, полугода подготовки, получения свыше $46 миллиардов военной помощи, а также значительной разведывательной поддержки, то на каких основаниях сторонники дополнительного финансирования могут утверждать, что предоставление ей ещё одного многомиллиардного пакета приведёт к успеху там, где все предыдущие усилия потерпели неудачу? У них нет таких оснований, уверен автор статьи.

«Вероятного пути к военной победе Украины не существует, независимо от того, сколько денег выделит конгресс, сколько танков мы предоставим или сколько артиллерийских снарядов мы произведём. Пришла пора признать эту очевидную истину и искать другие пути продвижения вперёд», — заключает Дэвис.

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