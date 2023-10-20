 

Календари беременности первобытных женщин,найденные в пещерных фресках

20.10.2023, 8:09, Разное
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Ученые недавно обнаружили захватывающие новости в мире археологии – календари беременности первобытных женщин на пещерных рисунках. Этот уникальный артефакт не только представляет собой доказательство того, что наши далекие предки вели систематический учет беременности, но также открывает новые горизонты в понимании истории человечества.

Рисунки, обнаруженные на стенах древних пещер, датируются более 20 000 лет назад. Они изображают не только разнообразных животных и охотников, но и календарные маркировки, связанные с беременностью женщин. Каждый месяц представлен как отдельный период с учетом лунного цикла, что свидетельствует о высокой степени наблюдательности первобытных людей.

Этот новый археологический феномен вызывает множество вопросов и побуждает исследователей задуматься о жизни первобытных женщин и их роли в обществе. Календари беременности поднимают важные вопросы о развитии родовспоможения и заботы о младенцах в те времена.


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