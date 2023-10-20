 

Депутат рассказал о встрече с НЛО в виде пирамиды

20.10.2023, 8:09, Разное
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Депутат городской думы Астрахани Василий Ворох утверждае, что он стал свидетелем загадочных НЛО, парящих над Астраханской областью.

Василий Ворох подробно описал свой опыт встречи с неопознанными летающими объектами на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

События развернулись вечером 7 октября 2023 года, когда депутат находился на своей даче в садовом товариществе «Бережок». Выйдя после бани на открытую площадку, он обратил внимание на небо, где внезапно появился загадочный красный объект.

– Обратил внимание на красный объект, который сверкнул в направлении санатория Тинаки, над Волгой. Подумал, что это кто-то запускает фейерверк, однако, ни каких сверкающих линий в разные стороны, или что-то похожего не увидел. Увидел огромный красный треугольник в форме пирамиды, медленно спускающиеся вниз, то ли на остров, то ли на воду, – поделился Василий Ворох.

Депутат утверждает, что расстояние между ним и объектом составляло около двух километров, и тот медленно спускался, не один, а в сопровождении других подобных объектов.

– Оглядев звездное небо, также зафиксировал два движущихся светлых объекта, которые летели друг за другом на ровном расстоянии в сторону НЛО, который куда-то там приземлился или застыл, – продолжает рассказывать депутат.

По словам Вороха, он получил подтверждение своих наблюдений от надежных источников, согласно которым авиадиспетчеры также зафиксировали пролет трех НЛО над Астраханью. Эти загадочные объекты совершили нечто вроде небесного «променада» над городом, а затем направились в сторону Калмыкии.


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