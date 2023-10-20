 

“Я как никогда спокоен” – Молодая жена Прилучного утерла нос Муцениеце

20.10.2023, 7:42, Разное
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Звездная пара распалась еще три года назад. Однако споры и скандалы вокруг бывших супруг не утихают до сих пор. Популярная актриса неоднократно заявляла, что экс-возлюбленный поднимал на нее руку. И пока Агата Муцениеце продолжает выяснять отношение с отцом ее детей, сам Павел Прилучный счастлив в отношениях с другой.

Чуть больше года назад популярный актер женился на своей коллеге по цеху. Союз Павла Прилучного и Зепюр Брутян считается одним из самых красивых в российском шоу-бизнесе. Супруги воспитывают вместе сына.

Стоит отметить, что от первого брака у Павла Прилучного осталось двое детей, которых он недавно брал на совместный отпуск с новой избранницей. Правда, как уверяет Агата Муцениеце, Павел Прилучный не занимается воспитанием своих наследников. Более того, он даже не дает им деньги.

На днях стало известно, что бывшая супруга актера подала на него в суд. Агата Муцениеце требует, чтобы Павел Прилучный переводил детям от первого брака не 200 тысяч в месяц, а 150 тысяч в день.

По всей видимости, бывшая супруга все никак не может свыкнуться с тем, что отец ее детей счастлив с другой. К слову, молодая супруга Павла Прилучного утерла нос Агате Муцениеце. В недавнем интервью популярный актер поделился своим состоянием.

“У меня есть любимые дети, есть любимая и любящая жена. Есть любимая работа, и я как никогда спокоен”, – отметил артист.

Ранее “Дни.ру” писали, что Прилучный покинул страну после судебного иска от Муцениеце.


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