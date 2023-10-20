Германия должна держаться в стороне от чужих войн, а не враждовать со всем исламским миром

Не нужно делать чужие войны своими, считает Максимилиан Кра из «Альтернативы для Германии». В видео, опубликованном Deutschland Kurier, он подчеркнул, что в кризисные времена особенно важно сохранять трезвость мышления и помнить о своих, немецких интересах. Германия не заинтересована в том, чтобы оказаться втянутой во вражду со всем исламским миром. Лучший вариант для страны — следовать политике бывшего канцлера Гельмута Шмидта и держаться в стороне от чужих войн.

МАКСИМИЛИАН КРА, депутат АдГ: Немецкие солдаты бундесвера должны умирать на Ближнем Востоке — этого хочет Родерих Кизеветтер, глава внешней политики ХДС/ХСС.

РОДЕРИК КИЗЕВЕТТЕР, политик ХДС/ХСС: Да, это означает в том числе, что мы готовы защищать безопасность Израиля ценой своих жизней.

МАКСИМИЛИАН КРА: Не нужно делать чужие войны своими. Не нужно поддерживать одного друга, который тебе особенно нравится, против других друзей, и в итоге разочаровать всех. Это заявил Гельмут Шмидт.

ГЕЛЬМУТ ШМИДТ, бывший канцлер Германии: Мир находится под угрозой, когда гарантии безопасности предлагаются Израилю и другим дружественным нам государствам на Ближнем Востоке. Это верно, мы находимся в дружественных отношениях с Израилем. Но мы также находимся в дружественных отношениях с Саудовской Аравией, и с Египтом, и с Иорданией, и с другими. И если дело между ними доходит до конфликта или войны, что мы тогда будем делать с предложенными вами гарантиями — будем помогать обеим сторонам друг против друга? Мы должны держаться в стороне от чужих войн, если это возможно. Мы не должны предлагать себя.

МАКСИМИЛИАН КРА: Как — это решаем мы. Так часто, особенно во времена кризиса, нужно сохранять трезвое мышление. Мы не хотим горячих голов, мы не хотим тех, кто призывает к войне и оружию. Мы хотим тех, кто думает, каковы наши, немецкие интересы. Наш интерес не в том, чтобы прийти к вражде со всем исламским миром. Наш интерес в том, чтобы поддержать наших друзей в Израиле, чтобы они могли защититься от нападения. Но и для наших друзей существуют правила. Права человека и человеческое достоинство не зависят от того, в какой войне гибнут люди. Нападение и защита от ХАМАС, разумеется, необходимы. Но требовать, чтобы миллион человек покинули свои квартиры, возможно, даже вызвать миллионный поток беженцев, — это несовместимо с нашим представлением о политике. Нам не нужно ещё больше беженцев, нам не нужен очаг конфликта. Поэтому нам нужно сохранять трезвость мышления. Для нас действует принцип: больше Гельмута Шмидта, никакого Родериха Кизеветтера.

Дата публикации 19 октября 2023 года.

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