Мнение: Путин пошел по стопам Немцова

Волги вместо иномарок – опять?!

«Умом Россию не понять». Вспоминаю эту фразу старика Тютчева постоянно, в том числе – в связи очередным раундом бесконечной опупеи под названием «пересадить чиновников с иномарок на отечественный автопром». Началось всё в июле, когда с этим «свежим» предложением вылез наш ЛГБТ-спикер Госдумы Володин: «Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил министру финансов Антону Силуанову обязать все бюджетные учреждения и органы власти закупать отечественные автомобили. Депутаты Госдумы тоже должны пересесть на российские автомобили».

А продолжилось уже в сентябре, когда ровно то же самое повторил и лично Верховный Вождь В.В.Путин: «Президент поручил до февраля 2024 года разработать меры, чтобы пересадить чиновников за руль отечественных автомобилей».

«В России надо жить долго» (вторая великая фраза). Я поэтому сразу вспомнил 1997 год, когда ровно такие же инициативы по «пересадке» толкал тогдашний вице-премьер Борис Немцов, молодой да ранний. В общем, не прошло и 27 лет… Но ведь та история вышла весьма поучительной. Вообще ведь интересно: почему у Немцова ничего не получилось?

Позиция вице-премьера была недостаточной? Но ведь тогда, когда Немцов всё затеял (в марте 1997), он многими считался не просто молодым выскочкой, но и ПРЕЕМНИКОМ, к тому ж – любимчиком Ельцина! И ему как раз не хватало каких-нибудь ярких и в меру популистских инициатив, чтобы закрепить свой статус и снискать симпатии электората (раз уж симпатии действующего преза у него уже и так были вроде как в кармане).

Ход с «пересадкой» выглядел абсолютно беспроигрышным. Во-первых, он был направлен против чиновников, которых на Руси никто не любит; если перспективный политик поприжмет зарвавшихся чинуш – разве не одобрит это богоспасаемый народ?! Одобрит непременно! А то ишь – повадились на «мерседесах» разъезжать, когда простые люди сухою корочкой питаются и в маршрутках давятся!

Во-вторых – Немцов таким образом являл себя крайне патриотичным любителем Родины, и не только ее березок, но и столь любимой народом отечественной промышленности. Смывал с себя клеймо безродного либерала-космополита, «которому лишь бы иностранное»; не словом, а делом как бы доказывал, что радеет за «своих», создает рабочие места, а заодно – преемственность с почившим в бозе совком. Мол – раньше советские чиновники возили свои зады на «Волгах» – так и пусть российские продолжают это делать! Зады разные, а «Волга» – одна! (чем не предвыборный лозунг?)

И в-третьих – last, but not least: призыв Немцова, дорвавшегося до высокой должности в правительстве, впрямую лоббировал интересы его родного региона – Нижегородской области, в которой располагался (находившийся в глубоком кризисе) завод ГАЗ, тогда еще не утративший полностью способность производить «Волги». «Волга» в СССР считалась самой комфортабельной и престижной машиной, специально сделанной, чтобы «возить начальство». Ее слава к концу 90-х уже изрядно поблекла – и уроженец Нижнего Немцов как раз и мог возродить «Волгу» своим удачным популизмом, порадев за земляков и укрепив тем самым свою главную электоральную базу.

Вот так – не один, а целых три довода «за». Одним выстрелом – сразу даже не два, а три зайца! И при этом – практически ни одного аргумента «против». Кто – чиновники будут недовольны? Да и плевать, речь-то о выборах, а чиновников в любом случае много меньше, чем остальных избирателей. Или что – будут сопротивляться? Но как?! Требует не какой-то крикун с улицы, а целый вице-премьер, а за ним – сам президент и весь «либеральный блок»! Да и – на что чинуши будут ссылаться? Станут рассказывать, что отечественные машины – дерьмо? Что нормальный человек может ездить только на иномарке?! Ха-ха! Да этим ведь они только подчеркнут свою антипатриотическую сущность, вызовут к себе всеобщее презрение и ненависть. И наоборот – Борис Немцов, требующий патриотизма и поддержки отечественного производителя, заслужит всеобщую поддержку и любовь, въедет в итоге в Кремль на белом слоне отечественном коне!

Очевидно, что план был примерно такой. И попробуйте найдите в нем хоть какой-то изъян! Беспроигрышная игра.

Тем забавнее, что по итогу все оказалось ровно наоборот. Очень похоже на то, что «беспроигрышная инициатива»… полностью разрушила имидж Немцова в народе и фактически поставила крест на его амбициях как «преемника», выкинула на обочину политического процесса (с которой он больше так и не сумел выбраться).

Я сам жил в то время и прекрасно помню, какова была реакция на предложение Немцова «пересадить на отечественное». Вместо поддержки и энтузиазма она встретила почти всеобщее непонимание, а потом и озлобление. Сам Немцов стал после этого посмешищем, на него ополчились со всех сторон. И добро бы возмущались только те, кого тезка тогдашнего президента и вознамерился пересаживать – то есть «начальство»; но нет! В его адрес плевались и те, кто должен был такую инициативу только приветствовать – то есть простые работяги, тот самый «глубинный народ»!

Отчего образовалась такая буквально стена всеобщего неприятия и даже осуждения Немцова с его «дурацкой инициативой»? По всей видимости, горе-«преемник» трагически не угадал, как его инициатива будет воспринята в массах: народ считал из нее не «популизм», не «атаку на чиновников», а покушение на СВЯТОЕ – на чуть ли не главное для многих достижение 90-х: возможность ездить на иномарках, а не на отечественных «корытах», для ВСЕХ.

Немцова самого восприняли как «начальство», которое захотело под благовидным предлогом «защиты автопрома» опять всем навязать обрыдшие «гайки с болтами». Начнут, мол, с чиновников, а потом и за остальных примутся. Нет уж! Нафиг-нафиг!! Немцов и его пиарщики (если они у него вообще были) не учли всей силы крайне популярной тогда поговорки: «Тот, кто посидел за рулем иномарки, уже никогда не вернется за руль Жигулей!»

Словом, буквально одним движением вице-премьер Немцов восстановил против себя всех: и бюрократический аппарат, и широкие народные массы. Его слова восприняли буквально как кощунство, а намерение – как неимоверную наглость и произвол. Ну а саму его «пересадку» высмеяли и постарались забыть, как страшный сон. Причем крушение популярности стало настолько наглядным, что потом этой темы всячески избегали все последующие популисты буквально как огня.

Вплоть до нынешнего года. Сегодня, как видим, эту «немцовщину» вдруг взялись продвигать самые что ни на есть апологеты и шишки режима, третье и первое лицо в государстве. И на этот раз «пересаживание» встречено угрюмой апатией и безразличием. РФ очевидно вошла в пике, экономика сжимается как шагреневая кожа – «теперь можно». В обществе царит угрюмое настроение «чем хуже, тем лучше», возражать некому – хотя и делать, понятно, никто ничего не будет – ни сейчас, ни в «феврале 2024».

Можно лишь отметить непременное свойство – как и в прошлый раз, предложение абсолютно несвоевременно. Только в 1997 было еще очевидно рано (общество тогда еще воспринимало ИНОМАРКИ как подарок небес и сказочное счастье, а не всего лишь средство передвижения) – а вот сейчас уже столь же несомненно поздно (даже если считать, что «пересаживание» вообще имеет какой-то смысл).

Ну в самом деле – о чем речь? Какие еще «персональные автомобили»? Что за анахронизм?!

С чего вообще чиновник должен ездить на персональном авто с личным шофером – что за барство, не говоря уж о разбазаривании средств налогоплательщиков? Есть же общественный транспорт. Не нравится в общественном транспорте – что мешает чиновнику ехать на собственном авто? В аграрной и нищей РСФСР передвижение в «государственных авто» для представителей власти было, допустим, насущной необходимостью. Но сейчас, в 21 веке… С какой стати? Нет ни одной причины.

Все «членовозы» просто продать с аукциона, деньги направить на СВО на детские дома и зарплату врачам. А если городской или сельский чиновник излишне растрясется в рейсовой маршрутке – что ж, это будет для него необходимым стимулом лучше развивать общественный транспорт на своей территории. А как иначе?

Но не при этой власти, конечно. И, видимо, уже не в этой стране.