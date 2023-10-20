Мнение: Об «аде и Израиле» в России… Волчата подросли и показали клыки?

Что бы ни сказал израильский депутат от «Ликуда» про необходимость отомстить России за её поддержку Палестины, он не прав. На самом деле, у Израиля и РФ есть общая проблема, даже общая беда. А это сближает вопреки всем «эстетическим разногласиям».

Шокирующая #история из города за тысячу км от Москвы показывает эту общность и близость весьма наглядно.

В Самаре на этой неделе произошли последовательно две массовых драки местных подростков с мигрантами. В каждой зачинщиками выступали приезжие, а страдали локалы. И это не просто «детишки всегда дерутся», а конфликт более крупного характера.

Всё началось с того, что местные мальчишки повздорили с приезжими сверстниками из Таджикистана — такими же школярами. Поскольку у школы драться было стрёмно, «забили стрелу» в Парке Победы. Когда самарские подростки пришли на разбор, на них набросились «старшие братья» обиженных заезжих. Ибо выяснять отношения с самарцами пришли не ровесники, а взрослые мужчины. И драка превратилась в избиение.

А на следующий день мигранты выследили некоторых своих противников «на стреле» и толпой напали на них уже «по месту жительства». Новый инцидент произошел у подъезда дома в Можайском переулке вечером во вторник, 17 октября. И снова местные были побиты: одной из жертв наложили более 20 швов на лицо.

При этом правоохранительные органы оказались неожиданно скупы на комментарии. «По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ “Хулиганство”», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области. Заметим в скобках, даже не по факту «Массовых беспорядков» (ст. 212 УК РФ, где верхний предел 15 лет лишения свободы, тогда как по «хулиганке» — максимум, семь).

Но и это не было концом истории. Ещё через день дети тех мигрантов, которые участвовали в массовой драке и жестоком избиении подростков в Самаре, записали видеобращение к губернатору Дмитрию Азарову. «Я этого губернатора рот е**л», — говори один из подростков. Другой называет высшее должностное лицо региона «чмошником и п***расом».

Что же Дмитрий Азаров?

Говорят, он «ознакомился с видео», на котором подросток из семьи мигрантов употребляет в его адрес ненормативную лексику. И что? «Реакция последует, но, скорее всего, будет не публичной», — сообщают источники в областной администрации.

Прекрасно!

Очередное торжество «понять и простить». Которое торжествует весьма специфически.

Оно бы, может, и ладно. #Россия — щедрая душа, которая ко всем готова отнестись «с пониманием». Но есть нюанс.

Все эти оскорбления — не только в адрес губернатора. Они относятся вообще ко всем гражданам России. Потому что это они так думают вообще про всех россиян, которых вроде как представляет #власть.

И это обозначает ту самую общую проблему. Невозможно победить этнический радикальный национализм/экстремизм, если квалифицировать его как «мелкое хулиганство». И невозможно мириться с некоторыми любой ценой, особенно, когда те ещё не вышли ментально из родоплеменных отношений, помноженных на радикальный ислам. Израиль тоже надеялся, что если он даст палестинцам из Газы работу и зарплату, те перестанут считать себя потомками дикарей. А вон оно как обернулось всё сейчас.

И вот #вопрос: не заигралась ли #Россия в своей миграционной политике в «конфликты на бытовой почве» и «мелкое хулиганство»? Может, пора уже закрутить гайки так, чтобы мигранты даже дышать могли только в рамках закона РФ?

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