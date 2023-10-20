Пригожин высказался о возвращении Пугачевой на сцену: Пойдут ли люди на нее теперь?

В прошлом году многие популярные звезды российского эстрады приняли решение покинуть родные земли из-за известной для всех причине. Правда, если отъезд некоторые артистов не стал чем-то необычным для россиян, то решение народной певицы по-настоящему шокировало общественность. Сейчас Алла Пугачева живет в Израиле вместе со своим супругом.

Стоит отметить, что Алла Пугачева даже приезжала в Россию после своего отъезда. Весной этого года скончался ее близкий друг Валентин Юдашкин. После шокирующего известия народная певица поспешила приехать на похороны звезды. Коллеги по цеху отмечали, что артистка ни с кем не общалась, только холодно здоровалась.

На днях в Сети распространился список лучших артистов эстрады по мнению общественности, сообщает “Царьград”. Несмотря на свой отъезд за границу Алла Пугачева остается в рейтинге хоть и не на лидирующих позициях. Однако общественность задается вопросом, а пойдут ли вообще на ее концерты теперь люди, если звезда решится на возвращение на отечественную сцену.

В недавнем интервью Иосиф Пригожин откровенно высказался о возвращении Аллы Пугачевой на сцену. Как сообщает телеканал “360”, музыкальный продюсер убежден, что если народная исполнительница снова начнет давать концерты в России, то люди с радостью на них пойдут.

“Естественно, что ее имя всегда будет звучать громко при любом раскладе…Всегда ее будут держать в поле зрения, помнить о ней”, – поделился Иосиф Пригожин.

Ранее “Дни.ру” писали, что Алла Пугачева смогла спасти своих детей.