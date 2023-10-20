 

Втянутый в аферу Петросян дал отпор ушлым уголовникам

20.10.2023, 6:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Большей части зрителей знаменитый на всю страну юморист Евгений Петросян знаком как человек жизнерадостный и веселый. Но, как известно, у каждой медали есть две стороны. Так можно сказать и о бессменном ведущем “Смехопанорамы”. Артист уже много лет дарит публике улыбки и смех со сцены, поэтому многим сложно даже представить, что он может быть серьезным. Однако в обычной жизни, как оказалось, Евгений Петросян периодически проявляет суровый характер.

В своем личном блоге легенда отечественного юмора рассказала о неприятном случае, который с ней приключился. Оказалось, накануне комик был втянут в аферу недобросовестными людьми. Как сообщил артист, ему поступил звонок от телефонных мошенников, которые представились сотрудниками службы безопасности банка.

По словам Евгения Петросяна, на другом конце провода прозвучал мужской обрывистый голос. Обманщик предложил комику помощь в решении якобы возникшей проблемы со счетом. 78-летний артист не купился на уловку собеседника и твердо предложил ему завершить разговор, не сообщая никаких данных. Однако аферист не оценил находчивость юмориста по достоинству.

“Но-но-но, попрошу вежливо разговаривать с сотрудником банка”, – процитировал мошенника Петросян.

К счастью, Евгений Ваганович дал отпор ушлым уголовникам. Как неоднократно было доказано, зачастую подобную схему обмана используют отбывающие наказание граждане. Поэтому артист сразу понял, что от него хочет собеседник и откуда он звонит. Комик поиронизировал над мошенником, заявив, что его речь не похожа на московскую. В результате аферист не смог добиться своего.

Неудивительно, что у такого бдительного комика не менее внимательные и дотошные фанаты. Ранее “Дни.ру” писали о том, что Евгения Петросяна заподозрили в обмане.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / Мнение: Путин пошел по стопам Немцова

20.10 / Мнение: Об «аде и Израиле» в России… Волчата подросли и показали клыки?

20.10 / Гробовые камеры и активность мозга: как ученые ищут жизнь после смерти

20.10 / Российские физики разрабатывают программу повышения эффективности работы лазеров

20.10 / Пригожин высказался о возвращении Пугачевой на сцену: Пойдут ли люди на нее теперь?

20.10 / Мнение: Без мужчины нет семьи

20.10 / Мнение: О преждевременной радости Украины… По усам стекло и в рот не попало?

20.10 / В Санкт-Петербурге создан научно-исследовательский институт по производству импортных альтернативных материалов

20.10 / Старшеклассники из Нижнего Новгорода принимают участие в опросе в Горьковском техническом университете

20.10 / 290 тысяч в месяц: как учатся дети живущей под ракетными ударами Пугачевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика