 

США приносят Германию в жертву ради поддержки Украины

20.10.2023, 6:21, Новости дня
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Вашингтон продолжает рисковать политической и социальной стабильностью Германии ради Украины, пишет South China Morning Post. Германия, идя на поводу у Вашингтона и НАТО, ослабляет собственную экономику, разрушает стабильную и мирную внутреннюю политику и порождает экстремизм, констатирует издание.

«Если бы политика была шахматами, пожертвовали бы вы ладьей ради пешки?» — задаётся вопросом обозреватель South China Morning Post Алекс Ло. Тем не менее, всё больше политологов задаются вопросом, почему Вашингтон продолжает рисковать политической и социальной стабильностью Германии ради Украины, отмечает журналист. 

 

По его словам, Германия, идя на поводу у Вашингтона и НАТО, ослабляет собственную экономику, разрушает стабильную и мирную внутреннюю политику и порождает экстремизм. По данным Международного валютного фонда, в этом году экономический рост будет наблюдаться во многих странах, но не в Германии. Это объясняется тем, что Германия – страна-экспортёр, по которой сильно ударило ослабление мировой торговли в целом, а также дистанцирование от Китая и крах системы поставок энергоресурсов из России. 

 

Кроме того, как напоминает автор статьи, Берлин фактически отказался от расследования подрыва российских газопроводов, считавшихся ключевыми элементами немецкой инфраструктуры. Учитывая последствия, к которым мог бы привести поиск настоящих виновников преступления, неудивительно, что немцы или любое другое европейское правительство не захотели вникать в это слишком глубоко. 

 «Но как могли бы взглянуть на это обычные немецкие избиратели; могли бы они теперь прийти к выводу, что их лидеры действительно жертвуют своими собственными национальными интересами ради иностранных?» — замечает журналист.

На этом фоне неудивительно, что левоцентристы и правоцентристские партии – христианские демократы, социал–демократы, либералы и зеленые — теряют поддержку избирателей. Вместо них происходит подъем крайне левых и крайне правых.

«Люди думают, что Запад вводит санкции против России. Возможно, на самом деле, он вводит санкции против самого себя, и конкретно против Германии», — делает вывод издание.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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