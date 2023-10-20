Мнение: О преждевременной радости Украины… По усам стекло и в рот не попало?

Ну что тут скажешь…

Америка умеет грамотно «кидать» недавних партнёров. Очень грамотно.

Президент США Джо #Байден сдержал обещание, данное президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он и правда запросил 100 млрд долл. у Конгресса на помощь Украине, Израилю, Тайваню — и на решение прочих вопросов. Но украинцам рано радоваться. Потому «колесо генотьбы» работает неотвратимо.

Оказание #США помощи Израилю и Украине — это инвестиция, которая поможет обеспечить безопасность будущих поколений, заявил президент США Джо Байден в обращении к нации. «Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды для американской безопасности на протяжении поколений», — сказал он (цитата по CNN). Ибо если США прекратят поддержку обоих государств, то поставят под угрозу своё мировое лидерство, а также свои ценности и альянсы.

А вовсе не украинскую свободу или, скажем, жизни украинцев. Те, по сути, расходный материал для достижения Америкой своих целей. Вот что фактически сказал Джо Байден американцам. И украинцам тоже: имеющий уши…

Но крайне интересное даже не в этом.

«Ожидается, что в пятницу Джо Байден попросит 105 млрд долл., включая 60 миллиардов «для Украины», бо́льшая часть которых пойдёт на восполнение запасов оружия, которое США предоставили ранее». А на поддержку боеспособности ВСУ в предстоящие сложные месяцы, соответственно, меньшая часть.

Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи американцы?

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