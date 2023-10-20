 

В Санкт-Петербурге создан научно-исследовательский институт по производству импортных альтернативных материалов

20.10.2023, 5:45, Разное
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В Петербурге, пульсирующем сердце российской инновационной индустрии, появилось новое важное звено в национальной экономике. Открывая двери своих лабораторий, высококвалифицированные специалисты приступили к разработке и производству импортозамещающих материалов, которые станут опорой стратегии страны по построению устойчивого экономического развития и разнообразия отраслей промышленности.

Этот важный шаг был сделан на фоне глобальной нестабильности и позиционируется как инновационное решение, которое позволит РФ уменьшить зависимость от импорта и обеспечить оборонность экономики. Лаборатории по созданию импортозамещающих материалов стали своего рода идеологическим патриотическим центром, где собираются творческие умы, одержимые одной целью – сделать Россию сильной и самодостаточной.

Работая на стыке науки, технологии и промышленности, специалисты лабораторий по созданию импортозамещающих материалов занимаются разработкой и усовершенствованием продуктов, которые ранее были часто импортируемыми. Они стремятся не только заменять импорт, но и поднимать отечественное производство на новый уровень, гарантируя высокий качественный стандарт и конкурентоспособность.


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