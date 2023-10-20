Старшеклассники из Нижнего Новгорода принимают участие в опросе в Горьковском техническом университете

Нижегородская образовательная компания «Горький Тех» проводит опрос среди старшеклассников города. Цель данного исследования – выяснить мнение и предпочтения учащихся относительно различных аспектов образования.Опрос будет включать в себя широкий спектр вопросов, затрагивающих различные сферы учебного процесса: от предпочитаемых методов обучения до интересующих предметов и предлагаемых дополнительных возможностей.

Команда «Горький Тех» стремится получить максимально точную и представительную выборку, поэтому опрос будет распространяться среди старшеклассников разных типов школ и программ обучения.Участие в опросе для старшеклассников является добровольным и анонимным, при этом результаты будут обработаны конфиденциально. Команда «Горький Тех» сосредоточена на том, чтобы получить качественную информацию, которая поможет разработать инновационные образовательные программы, соответствующие потребностям и ожиданиям старшеклассников Нижнего Новгорода.

Опрос будет проводиться в течение двух недель, после чего данные будут анализироваться и учтены в дальнейшей разработке образовательных программ. Результаты опроса также будут представлены общественности и школьным администрациям, чтобы они могли использовать данную информацию при планировании деятельности и реализации образовательных проектов.