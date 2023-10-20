 

Старшеклассники из Нижнего Новгорода принимают участие в опросе в Горьковском техническом университете

20.10.2023, 5:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Нижегородская образовательная компания «Горький Тех» проводит опрос среди старшеклассников города. Цель данного исследования – выяснить мнение и предпочтения учащихся относительно различных аспектов образования.Опрос будет включать в себя широкий спектр вопросов, затрагивающих различные сферы учебного процесса: от предпочитаемых методов обучения до интересующих предметов и предлагаемых дополнительных возможностей.

Команда «Горький Тех» стремится получить максимально точную и представительную выборку, поэтому опрос будет распространяться среди старшеклассников разных типов школ и программ обучения.Участие в опросе для старшеклассников является добровольным и анонимным, при этом результаты будут обработаны конфиденциально. Команда «Горький Тех» сосредоточена на том, чтобы получить качественную информацию, которая поможет разработать инновационные образовательные программы, соответствующие потребностям и ожиданиям старшеклассников Нижнего Новгорода.

Опрос будет проводиться в течение двух недель, после чего данные будут анализироваться и учтены в дальнейшей разработке образовательных программ. Результаты опроса также будут представлены общественности и школьным администрациям, чтобы они могли использовать данную информацию при планировании деятельности и реализации образовательных проектов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / В Санкт-Петербурге создан научно-исследовательский институт по производству импортных альтернативных материалов

20.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Палестина. 19.10.2023

20.10 / Энергосберегающее стекло:новейшие разработки российских ученых

20.10 / Мы оцениваем своих людей более жестко,чем чужих

20.10 / Мнение: О новых снарядах для Украины… Не ATACMS, а облом-с?

20.10 / Ученые впервые выявили скрытую опасность чат-ботов

20.10 / Ученые обнаружили новый вид биогазовых бактерий

20.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Байден, что с лицом?

20.10 / Следы сверхтяжелых элементов обнаружены в составе астероидов

20.10 / Портативная реабилитационная перчатка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика