Мы оцениваем своих людей более жестко,чем чужих

Сторис Бейзон, ученый-психолог, провел множество исследований и обнажил интересную парадоксальность в нашем поведении: почему мы так строго осуждаем собственных людей, тогда как в случае с чужими смотрим на все с более снисходительной точки зрения?

Согласно его открытиям, это явление имеет множество причин. Во-первых, есть эволюционное объяснение. В наших генах заложен инстинкт защиты своей группы и приспособление к ее нормам. Поэтому люди склонны к более жесткому осуждению тех, кто не соответствует представлениям о нашем обществе. Групповая принадлежность играет важную роль в формировании нашего мировоззрения.

Вторая причина связана с тем, что мы более осведомлены о действиях и мотивах наших соплеменников. Мы знаем их прошлое, мы видим их ошибки и недостатки. Это создает иллюзию лучшего знания и позволяет нам быть более критичными к ним. В случае с чужими, мы, наоборот, часто видим только внешнюю картину и можем реагировать более снисходительно. Нам недостают информации для полного осуждения.