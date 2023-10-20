 

Разбила сердце: Меладзе находится в депрессии после развода с Брежневой

20.10.2023, 4:10, Новости дня
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В последнее время многие звездные пары терпят крах в отношениях. Правда, если некоторым удается сохранить теплые отношения, то остальные предпочитают расставаться врагами. На днях стало известно о том, что Вера Брежнева и Константин Меладзе развелись.

В прошлом году звездная пара покинула родные земли и переехала в Италию из-за известной для всех причине. Правда, если Константин Меладзе предпочел хранить молчание по поводу происходящего, то Вера Брежнева стала выпускать песни исключительно на украинском языке и поливать грязью страну, которая все это время ее кормила.

Многим стало казаться, что у звездной пары произошел разлад в отношениях. Они перестали появляться вместе и стали предпочитать отдых в разных местах. Несколько недель назад Вера Брежнева выпустила новый альбом, в котором затронула тему развода.

Правда, если артистка признавалась о том, что переживает тяжелый период, то, что происходит на душе у Константина Меладзе оставалось только догадываться. Однако на днях стали известны подробности.

Как сообщает телеканал “360”, Константин Меладзе находится в депрессии после развода с супругой. По словам Алины Красной, недавно композитору предложили написать песню за очень хорошее вознаграждение. Однако тот оказался. Он признался, что у него сейчас нет вдохновения. По всей видимости, Вера Брежнева сильно разбила сердце своему бывшему мужу.

Ранее “Дни.ру” писали, что после развода с Константином Меладзе Вера Брежнева стоит перед выбором судьбы.


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