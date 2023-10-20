Мнение: О новых снарядах для Украины… Не ATACMS, а облом-с?

Две новости из мира, где «американской военной помощи хватит на всех».

Первая. Президент #США Джо Байден заверил своего украинского визави Владимира Зеленского в двухпартийной поддержке Украины в телефонном разговоре, о котором незамедлительно сообщили обе стороны. Он также подтвердил, что Администрация намерена запросить ассигнования в 100 млрд долл. на поддержку Украины, Израиля и Тайваня.

А вот и вторая, чуть менее публичная.

Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, которые несколько месяцев назад предназначались для Украины из экстренных запасов США. Об этом сообщили Axios сразу три израильских чиновника, знакомых с ситуацией. Ещё на прошлой неделе в Тель-Авиве выражали опасения, что АОИ может не хватить боеприпасов, которые Пентагон с разрешения Иерусалима передавал ВСУ из числа хранившихся на американских военных складах в Израиле. А теперь Армия обороны Израиля и министерство обороны страны заявили своим американским коллегам, что им срочно нужны артиллерийские снаряды для подготовки к наземному вторжению в сектор Газа и потенциальной эскалации войны со стороны «Хезболлы» вдоль израильско-ливанской границы. Вашингтону срочно пришлось выбирать.

Тем не менее, пентагоновские эксперты надеются, что перенаправление снарядов из Украины в Израиль, вероятно, не окажет немедленного влияния на способность ВСУ сражаться с российскими войсками. Но, по сути, это ставка на блицкриг Тель-Авива в Газе. А эксперты, возможно те, кто два года назад, рисуя карты для западных СМИ, предсказывали «Киев за три дня» (нет, это не были российские пропагандисты). Вопрос, что будет, если конфликт затянется, пока остаётся без ответа. И совсем уж некстати журналисты Би-Би-Си отметили, как заверяя Владимира Зеленского в неизменной и сильной двухпартийной поддержке, Джо #Байден умолчал о том, что заметная часть республиканцев высказывается против продолжения помощи Киеву. То есть, реально двухпартийная поддержка не так уж и сильна в отношении Украины.

И кто окажется «третьим лишним», когда придётся выбирать меж тремя реципиентами помощи, сомнений не вызывает уже сейчас?

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