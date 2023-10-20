Ученые впервые выявили скрытую опасность чат-ботов

Удивительной технологической революцией последних лет стало развитие и внедрение чат-ботов, программных агентов, способных взаимодействовать с людьми, имитируя естественный разговор. Они пустили свои корни в различные сферы жизни – от ежедневных задач, таких как помощь в выборе подходящей одежды, до более сложных, вроде работника службы поддержки клиентов. Когда-то рассматривавшиеся как шаг вперед в сфере искусственного интеллекта, чат-боты, по последним исследованиям, стали показывать темную сторону, о которой мало кто знал ранее.

Недавно ученые провели исследование, которое буквально раскрыло то, что зачастую остается незамеченным – чат-боты, по своей природе, в себе хранят опасность. При общении с ними, люди часто не задумываются о том, что информация, которую они передают, может быть использована в различных неблаговидных целях. Чат-боты имеют доступ к большому объему данных, включая личную информацию, предпочтения и даже эмоциональное состояние пользователей, которую они могут анализировать и запоминать.

Одно из главных беспокойств, которое возникло в результате этого исследования, – это уязвимость личной информации пользователей. Многие чат-боты могут быть программированы для сбора и хранения данных пользователей, которые впоследствии могут быть использованы без их согласия. Это может включать информацию о финансовом положении, местоположении, семейном статусе и даже медицинские данные. Такая информация может стать объектом кибератак, привести к краже личности или злоупотреблению этими данными.