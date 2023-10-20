 

Почему развод Климовой и Петренко был неизбежен?

20.10.2023, 3:00, Новости дня
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В последнее время многие звездные пары принимают решение расстаться. Правда, если многие переживают развод без скандалов, то есть и те, кто еще долгое время не может отпустить ситуацию. Таким примером служит пара Игоря Петренко и Екатерины Климовой.

Долгое время звездная пара служила примером гармонии и понимания в мире российского шоу-бизнеса. Их отношения неоднократно сравнивали с союзом Брэд Питта и Анджелины Джоли. Казалось, что они созданы друг для друга. Однако в 2014 году Екатерина Климова объявила о разводе с Игорем Петренко. Актриса уверяла, что причиной тому послужило частое употребление алкоголя бывшим супругом.

Как сообщает издание “Страсти” развод Игоря Петренко и Екатерины Климовой был неизбежен. По словам эксперта, популярная актриса обладает истерическим типом личности. Для нее важно не только быть в центре внимания, но и менять партнеров.

Также психолог отметила, что в случае разводов важно не выставлять перед детьми в негативном ключе одного из родителей. Иначе дети могут начать плохо относиться к нему.

“Ребенок всегда — наполовину мама, наполовину папа. Если отца выставляют в плохом свете, то ребенок начинает также воспринимать часть себя”, – рассказала психолог.

Ранее “Дни.ру” писали, что Климова рассказала о расставании с мужчиной.


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