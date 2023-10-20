 

“Считал это неприличным”: почему сын стеснялся родства с “тетей Таней” Веденеевой

20.10.2023, 3:00, Новости дня
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“Мой сын Дмитрий в детстве считал, что у него две мамы, – призналась Веденеева. – Одна мама – дома, и он сидит у нее на коленках. А вторая мама – в телевизоре. И какое-то время думал, что так у всех детей”.

Правда, по словам Веденеевой, сын гордился ее работой на экране недолго. “Когда он подрос, то стал скрывать, что его мама, это и есть знаменитая на всю страну “тетя Таня”, – вспоминает она. – Просто считал неприличным гордится тем, что маму показывают по телевизору”.

Кстати, сын звезды выбрал далекую от искусства профессию – он занимается приложениями для телефонов на базе “Андроид”.

Ответила Веденеева и на вопрос о возможности своего возвращения в “Спокойной ночи”. “В советское время многие смотрели это программу вплоть до 10 класса, потому что там были интересные мультфильмы, – вспоминает актриса. – Передача побила все рекорды долгожительства. Сейчас, наверное, она стала менее популярна, но только потому, что у детей много всего появилось. Но я бы возвращаться туда не хотела – нет уже смысла. Даже не думала об этом никогда. Ведь те дети, которым я читала сказки, теперь выросли, но остаются моими зрителями и видят меня уже в театре (с 2009 года играет в Театре на Трубной – Прим. ред.)


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