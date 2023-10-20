 

Кому достались несметные богатства Юдашкина: его дочь выдала все секреты

20.10.2023, 1:50, Новости дня
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После смерти знаменитого дизайнера Валентина Юдашкина права на его дом моды перешли к его дочери Галине. Теперь она возглавляет весь модный комплекс Юдашкиных: и в центре Москвы, и на Кутузовском проспекте столицы.

Но кому достались несметные богатства Валентина Юдашкина, которые он вложил в недвижимость? Как призналась наследница кутюрье в откровенном интервью в шоу “Алена, блин!”, от отца она и ее мать унаследовали несколько квартир. “Как у всех обычных людей”, – уточнила Галина Юдашкина. Ведущая тут же решила узнать, что подразумевает под собой эта фраза про “обычных людей”. Дочь Юдашкина выдала все секреты о недвижимости, оставшейся после ее отца.

Самые большие сложности, по словам наследницы, возникли во время продажи квартиры в Нью-Йорке. Как рассказала Галина, квартира Валентина Юдашкина на 5-й Авеню у Централ Парка из-за своего расположения и особенностей строения с трудом перешла к другим собственникам. Все дело в том, что квартира состоит в неком кооперативе, где есть части, примыкающие к общему пространству дома. Не менее миллиона долларов, судя по всему, родственники Юдашкина получили за этот пентхаус.

Недвижимость в центре Москвы, как рассказала Галина Юдашкина, была отремонтирована, и она часто там останавливается, когда приезжает в Россию. Но сдавать в аренду ни при каких условиях эту жилплощадь Галина не желает. Вдова Валентина Юдашкина, как выяснилось, проживает в загородном доме и занимается домашним хозяйством.

Также, по словам дочери Валентина Юдашкина, еще у них есть пустующая квартира бабушки, которая живет на данный момент в Израиле.


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