 

Реабилитолог назвала долгие прогулки крайне опасным занятием

20.10.2023, 1:50, Новости дня
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Ходьба считается полезным видом активности. Как заявляют эксперты, она даже полезнее и безопаснее бега.

Многие убеждены, что каждому человеку нужно проходить десять тысяч шагов в день, чтобы поддерживать свое тело в тонусе. Оказывается, что выполнение такого норматива крайне опасно.

Физический реабилитолог, тренер Международной федерации йоги София Агапова считает, что 10 тысяч шагов в день могут навредить нашему телу и даже разрушить его. “Если у вас уже есть боль в суставах ног, пояснице и спине — не начинайте ходить прежде, чем решите проблему. Чрезмерная нагрузка на больное место во время ходьбы в большинстве случаев усугубит состояние и приведет к серьезным последствиям”, — цитирует специалиста интернет-издание “Подмосковье сегодня”.


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