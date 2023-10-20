“Пуританское общество”: известная модель смутила Преснякова своей грудью

“Игорь Николаев или Владимир Пресняков?”, – с трудом вспоминала подробности деликатного инцидента известная модель и телеведущая Мария Миногарова. В интервью Иде Галич девушка приоткрыла завесу истории, произошедшей на светской тусовке.

Как рассказала Миногарова, на одном из мероприятий она явилась в наряде с прозрачным верхом. Но неспроста, а в соответствии с “мировыми трендами”. Как пояснила модель, она не стала надевать белье, и собственно обнажила две свои родные. “Во всем мире уже все ходят в этих прозрачных вещах, и нет никаких проблем”, – уточнила Мария.

Сидевшие с ней рядом гости, как оказалось, с удивлением отреагировали на наряд Миногаровой. Известная модель смутила своей грудью в частности Владимира Преснякова. Мария же в ответ поразилась реакцией коллег. “Пуританское общество”, – заявила девушка. Правда был еще пиджак, как уточнила ведущая, которая тоже присутствовала на премии, но он не особо изменил ситуацию. Как говорится, все, что можно, обнажилось. Мария Миногарова после рассказа о пикантном происшествии передала привет Владимиру Преснякову. “Кумир детства”, – сказала она, и с улыбкой помахала рукой.

Ведущая программы поддержала Марию Миногарову и заявила, что уже видела ее природные красоты. И, похоже, тоже не нашла ничего удивительного в том, на что так остро отреагировал Владимир Пресняков..