Как выбрать самую качественную штукатурку для чистовой отделки квартиры

Штукатурка выполняет не только декоративную функцию, но и придает стены качественную поверхность перед нанесением покраски или обоев. Правильный выбор материала позволит достичь желаемого результата и длительную эксплуатацию.

Основные параметры, на которые следует обратить внимание при выборе штукатурки — это ее состав, свойства и назначение, передает Пятый канал. Инженер лаборатории Научно-исследовательского института строительных материалов и технологий МГСУ Андрей Бут убежден, что чаще виной всему становится неправильно подобранный материал.

Состав

Важно учитывать, из чего сделана штукатурка. Она может быть на основе цемента, гипса, акрила или смеси этих материалов. Каждый состав имеет свои преимущества и предназначение. Например, штукатурка на основе гипса дает ровное и гладкое покрытие, однако не рекомендуется для использования во влажных помещениях. Акриловая штукатурка обладает высокой устойчивостью к воздействию влаги и механическим повреждениям, но обычно более дорогая.

Свойства

При выборе штукатурки необходимо обратить внимание на ее свойства. Некоторые штукатурки имеют водоотталкивающий эффект, что особенно актуально для ванной комнаты или кухни. Другие штукатурки могут проявлять антибактериальные свойства или быть экологически безопасными. В зависимости от потребностей и условий помещения, можно выбрать штукатурку, которая лучше всего подходит.

Назначение

Каждая штукатурка имеет свою цель и специфику использования. Некоторые материалы предназначены для подготовки поверхности перед покраской, другие – для выравнивания стен и маскировки дефектов. Существуют также специализированные штукатурки для внутренних и наружных работ.

Для успешного выбора штукатурки рекомендуется обратиться к профессиональным строительным материалам и получить консультацию у специалистов. Они могут помочь определить оптимальный вариант, учитывая ваши нужды, условия помещений и бюджет.

Важно также учесть, что правильная подготовка поверхности перед нанесением штукатурки является неотъемлемой частью процесса. Поверхности должны быть очищены от пыли, ровными и устойчивыми.

В итоге, правильный выбор штукатурки для чистовой отделки квартиры является одним из ключевых факторов для достижения желаемого результата. Он поможет создать гладкую, красивую и долговечную поверхность, которая будет служить вам много лет.