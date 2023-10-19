 

Зловонный пот означает застой лимфы в организме

19.10.2023, 23:53, Разное
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Запах пота – одно из тех явлений, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Однако, не все осознают, что этот запах иногда может нести намного больше информации, чем просто следы физической активности или неправильного питания. Пот с запахом, усыпанной негативными оттенками, может быть свидетельством застоя лимфы в организме.

В каждом из нас живет система лимфы, играющая важную роль в нашем общем здоровье. За счет специальной сети лимфатических сосудов и лимфатических узлов, наш организм очищается от токсинов, продуктов обмена веществ и других вредных веществ. Лимфа, по сути, является нашим натуральным фильтром, который помогает гармонизировать все системы организма.

Однако, иногда этот важный механизм может работать неправильно. Застой лимфы – это состояние, когда лимфатическая система не справляется с очистительными функциями. Блокировка или замедление циркуляции лимфы приводят к накоплению токсинов и отходов в тканях, что может иметь негативные последствия для нашего организма.


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