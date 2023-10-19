 

Чего наконец перестала стесняться молодежь: замечание Газманова

19.10.2023, 23:26, Новости дня
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Ничего удивительного, ведь только что знаменитый сын не менее знаменитого певца выступил на сцене Государственного Кремлевского Дворца. Концерт состоялся для всех любителей прекрасной музыки, но особенно эту музыку должны были почтить истинные патриоты нашей страны. Родион Газманов был в числе хедлайнеров этого мероприятия и выразил свое неподдельное восхищение его участниками и зрителями.

Концерт “Песни русского мира” собрал лучших исполнителей со всей России. Не может не радовать тот факт, что со всех уголков нашей великой страны звучат прекрасные звуки песен всех сортов и для каждого человека. Родион Газманов объяснил, что это, по сути дела, черта нового поколения, которой он безмерно рад.

К сожалению, в прежние, недавние времена раскрывать нашу великую русскую культуру было чем-то стыдным. Еще поколения 90-х поклонялись всему западному и краснели при виде наших кокошников. Газманов рад, что это в прошлом, сообщает Пятый канал.

“Молодежь перестала стесняться любви к своей стране” — ликует один из наиболее активных участников шоу Родион Газманов.

Артист рассказывает о своих гастролях по России — он заглядывает в самые отдаленные ее уголки. И на его концерты приходят люди всех возрастов, от мала до велика, как мужчины и женщины среднего возраста, так и юные девушки, и пожилые бабушки — и все одинаково наслаждаются родной культурой. Газманов счастлив, что молодежь перестала стесняться своих корней.


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